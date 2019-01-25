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IŞİD kaybettiği köy için DSG’ye saldırdı: 50 ölü

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IŞİD, önceki gün kaybettiği son yerleşim yerini tekrar ele geçirmek için Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) karşı intihar saldırıları düzenledi. Saldırılarda iki taraftan da 50 kişi yaşamını yitirdi.
IŞİD kaybettiği köy için DSG’ye saldırdı: 50 ölü

Kürt ve Arap militanlardan oluşan DSG, 10 Eylül 2018’de Suriye’nin doğusundaki IŞİD varlığını sona erdirmek için nihai askeri harekatına başlamıştı. Türkiye’nin YPG’ye yönelik bombardımanlarına tepki gösteren örgüt 31 Ekim’de harekatı resmen askıya almış, kasım ayının ilk günlerinde tekrar sahaya inmişti.

Washington yönetimi tarafından desteklenen DSG son olarak önceki gün, IŞİD’in elindeki son yerleşim yeri Suriye-Irak sınırındaki Baghoz köyünü ele geçirmişti. Böylece IŞİD’i elinde sadece iki mezrayla, tarım arazileri kalmıştı.

AFP’nin Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden (SOHR) aktardığı habere göre IŞİD Baghoz köyünü tekrar ele geçirmek için dün en az üç intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 16 DSG, 34 IŞİD militanının öldüğü bildirildi. Ayrıca saldırılardan sonra Irak’a kaçmaya çalışan 21 IŞİD militanın da tutuklandığı aktarıldı.

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