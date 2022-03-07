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Işık, Kapalı Maraş’ın savaştan kaçan Ukrayna halkına açılmasını önerdi

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KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kapalı Maraş’ın savaştan kaçan Ukrayna halkına açılmasını önerdi.
Işık, Kapalı Maraş’ın savaştan kaçan Ukrayna halkına açılmasını önerdi

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kapalı Maraş’ın savaştan kaçan Ukrayna halkına açılmasını önerdi.

Yılmaz Işık yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nü (NATO’yu) Ukrayna halkına koruma sağlamaması gerekçesiyle eleştirdi.

“Yunanlı göçmene Kıbrıs’ta sağlanan sığınma hakkının Rus vahşeti kurbanı Ukraynalılara da tanınması için Derneğimiz KKTC Hükümetine çağrı yapmaktadır” diyen Yılmaz Işık, Kapalı Maraş’ta Osmanlı vakıflarına ait mülklerin savaştan kaçan Ukrayna halkına açılması için hükümete çağrı yaptı.

Yılmaz Işık ayrıca, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyinde yer almasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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