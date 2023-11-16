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İskele - Ardahan yolunda kaza, araç takla attı!

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İskele - Ardahan anayolunda meydana gelen kazada Ihar Kavalenka yönetimindeki araçla dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıktı. Kavalenka, taşa ve toprak sete çarpıp takla attı.
İskele - Ardahan yolunda kaza, araç takla attı!

İskele - Ardahan anayolunda meydana gelen kazada Ihar Kavalenka yönetimindeki araçla dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıktı. Kavalenka, taşa ve toprak sete çarpıp takla attı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre 16.11.2023 tarihinde, saat 06.30 sıralarında, İskele - Ardahan Anayolunun 2-3 km’leri arasında, Ihar KAVALENKA (E-59), yönetimindeki VM 669 plakalı jeep araç ile İskele istikametinden Ardahan istikametine doğru seyrettiği sırada çöplük kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıkarak, taşa ve toprak sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

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