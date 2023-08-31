İskele Bafra Halk Plajında Hırsızlık, 2 tutuklu

30.08.2023 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Bafra’da, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi plajında, iki şahıs tarafından can kurtaran platformu üzerine bırakın iki adet çanta ve içerilerinde bulunan, 1 adet araç anahtarı, 2 adet gözlük kılıfı, 13 adet duş jetonu, 2 adet plaj havlusu, 1 adet kadın mayosu ve 1 adet tişört çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.M.K.(E-23) ve S.C.(E-31) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.