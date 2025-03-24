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İskele Bekirpaşa Lisesi Öğretmenlerinden açıklama

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İskele Bekirpaşa Lisesi Öğretmenlerinden açıklama
İskele Bekirpaşa Lisesi Öğretmenlerinden açıklama

Bekirpaşa Lisesi öğretmenleri, son günlerde okulda yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili bir açıklama yaparak, öğretmenlerin laik, demokratik ve bilimsel eğitim anlayışından taviz vermediğini vurguladı.

Bekirpaşa Lisesi öğretmenleri, son günlerde okulda yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili bir açıklama yaparak, öğretmenlerin laik, demokratik ve bilimsel eğitim anlayışından taviz vermediğini vurguladı.

Öğretmenler tarafından yapılan açıklamada, Bekirpaşa Lisesi’nin farklı ülkelerden gelen, farklı din ve dillere mensup öğrencilerin bir arada eğitim aldığı en kozmopolit okullardan biri olduğu belirtildi. Öğretmenlerin, tüm öğrencilere eşit, adil ve hoşgörülü bir şekilde yaklaştığı ifade edildi.

Öğretmenler, sosyal medyada yayılan ve Bekirpaşa Lisesi’nden bir öğretmene atfedilen paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Böyle bir öğretmenin okulda bulunmadığını ifade eden açıklamada, öğrenciler üzerinden siyaset yapıldığı ve toplumun bölünmeye çalışıldığı kaydedildi.

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