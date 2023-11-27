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İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu Karadeniz Kültür Derneği yetkililerini kabul etti

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Karadeniz Kültür Derneği yetkililerini kabul etti.
İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu Karadeniz Kültür Derneği yetkililerini kabul etti

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı Murat Civelek, Derneğe bağlı Kuzey Yıldızları Horon ekibi sorumlusu Ahmet Delibaş ve yönetim kurulu üyesi Ali Kırmızıyüz’le görüşmesinde  Sadıkoğlu, Karadeniz kültürünün, İskele’nin en özel yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Kardeşliğin her geçen gün daha da büyüdüğünü söyleyen Başkan Sadıkoğlu, Karadenizlilerin sıcakkanlı, cana yakın ve misafirperver olduğunu belirtti.

Derneğe ve Kuzeyin Yıldızları Horon ekibine ellerinden geldiğince destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Sadıkoğlu, dernek yetkililerine özverilerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

-Civelek

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek de Derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Derneğe vermiş olduğu destek, göstermiş olduğu ilgiden dolayı Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

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