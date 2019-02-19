İskele Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu 22 Şubat’ta Yenierenköy’de sahneleniyor

İskele Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu, “Şerefine İnsanoğlu” adlı yeni oyunuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, oyun, ilk kez 22 Şubat Cuma günü saat 19.30’da Yenierenköy Belediyesi Kültür Sarayı’nda sahnelenecek.



Seyircisiyle ilk kez Yenierenköy’de buluşacak İBT Ekibi Şerefine İnsanoğlu ile 28 Şubat Perşembe günü Mağusa Kükom’da, 7 Mart Perşembe günü Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nde, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde İskele Belediyesi 10. Kültür & Sanat Günleri’nde, 13 Nisan Cumartesi günü ise Mesarya Tiyatro Festivali’nde izleyicisinin karşısına çıkacak.



Toygun Orbay’ın kaleme aldığı, Sami Yakar yönetmenliğindeki İBT Ekibi, Ortadoğu’da yaşanan olaylara dikkat çekecek “Şerefine İnsanoğlu” isimli oyunla, bir yanda amansız çatışmanın kurbanı olanlar, diğer yanda ise akan kandan rant sağlayanların gerçek yüzleri izleyiciye aktarılmaya çalışılıyor.