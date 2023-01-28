İskele Belediyesi, Fidanları Toprakla Buluşturdu

ÇOCUKLAR MUTLU BİZ HUZURLU FİDANLAR, DR. SUAT GÜNSEL DEVLET İLKOKULU İSKELE’NİN BAHÇESİNDE TOPRAKLA BULUŞTU

AĞAÇ VE ORMAN HAFTASI DOLAYISIYLA BAĞIŞLADIĞIMIZ 37 FİDANI ÇOCUKLARLA BİRLİKTE DİKTİK

Ağaç ve Orman Haftası geçti ancak İskele Belediyesi, yaptığı bağışla, fidanları toprakla buluşturmaya devam ediyor. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’nin bugün (27 Ocak) düzenlediği ağaç ve orman haftası etkinliklerine 37 fidan bağışıyla katkıda bulunan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Okulun da ilk ağaçları olma özelliği taşıyan etkinlikte çocuklara, Sivil Savunma İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, Okul Müdürü Cenk Vamık ve öğretmenlerin yanı sıra Okul Aile Birliği de eşlik etti. İskele Belediyesi park bahçe biriminin destek verdiği etkinlikte İskele Belediyesi’nin okula bağışladığı 37 adet fidan toprakla buluşturuldu ve can suları da çocuklarla birlikte verildi.

FİDANLAR, DR. SUAT GÜNSEL DEVLET İLKOKULU İSKELE’NİN BAHÇESİNDE TOPRAKLA BULUŞTU

İskele Belediyesi, İskele ve köylerinin yanı sıra eğitim kurumlarını da ağaçlandırmaya devam ediyor. 15 Zeytin, 10 Harnup ve 12 Jakaranda fidanı, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’nin bahçesinde toprakla buluşturan İskele Belediyesi, çocukların sosyal sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

AĞAÇ VE ORMAN HAFTASI DOLAYISIYLA BAĞIŞLADIĞIMIZ 37 FİDANI ÇOCUKLARLA BİRLİKTE DİKTİK

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’de Ağaç ve Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katıldı. Çocuklarla birlikte fidan diken Başkan Sadıkoğlu, çocuklarla sohbet etme fırsatı da buldu. Fidan dikmenin, çok önemli bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bu gibi etkinlikler sayesinde çocukların çevre bilincinin güçleneceğine dikkat çekti.