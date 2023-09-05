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İskele Belediyesi Sağlık Birimi halk sağlığı etkinliği düzenliyor

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İskele Belediyesi bünyesinde yaklaşık 9 yıl önce oluşturulan Sağlık Birimi, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında halk sağlığı etkinlikleri düzenliyor.
İskele Belediyesi Sağlık Birimi halk sağlığı etkinliği düzenliyor

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Sağlık Birimi’nde görevli hemşirelerin, psikoloğun, diyetisyenin, fizyoterapistin ve odyologun yer aldığı ekip, beş gün boyunca aynı saatlerde ama farklı mekânlarda stant kuracak.

Sağlık Birimi, etkinliğin ilk günü olan dün, İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaydı. Üç gün boyunca burada 10.00-13.00 saatleri arasında kurdukları stantta halka ücretsiz kan şekeri kontrolü ve tansiyon ölçümü yaparken, ekipteki diğer görevliler ise alanlarıyla ilgili halkı bilgilendirici broşür dağıtarak, farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

İskele Belediyesi Halk Plajı’na dün stant kuran ve 6 Eylül’e kadar burada hizmet verecek Sağlık Birimi, 7 Eylül’de Koop Bank Meydanı çardak alanda, 8 Eylül’de ise İskele Ecevit Meydanı’nda kurulan Cuma Pazarı’nda her gün 10.00-13.00 saatleri arasında stant kuracak.

Konuyla ilgili açıklamasında dileyen herkesi Sağlık Birimi tarafından İskele’de 3 farklı noktaya kurulacak stantlara davet eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, vatandaşın hizmetten ücretsiz yararlanabileceğinin de altını çizdi.

Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Sağlık Birimi’nin verdiği hizmetler sayesinde İskele’de önemli bir açığın kapandığını söyledi ve İskele ve 21 köyünde yaşayan 65 yaş ve üzeri, özel gereksinimli ve sosyal yardım maaşı alan insanlara evde sağlık hizmeti sunulduğunu hatırlattı.

Her yıl Halk Sağlığı Haftası kapsamında Sağlık Birimi tarafından etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, birimin bu yıl halka daha kapsamlı hizmet verdiğini vurguladı.

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