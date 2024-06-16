İskele Belediyesi’nden halk plajlarındaki büfelere denetim

İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne bağlı Çevre ve Sağlık Bölümü, yarın başlayacak Kurban Bayramı öncesinde, 7’den 70’e, yerli ve yabancı çok sayıda kişinin ziyaret ettiği İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki büfeleri denetledi.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne bağlı Çevre ve Sağlık Bölümü, yarın başlayacak Kurban Bayramı öncesinde, 7’den 70’e, yerli ve yabancı çok sayıda kişinin ziyaret ettiği İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki büfeleri denetledi.

Hijyen kurallarının yanında ürünlerin son kullanma tarihlerinin de büyük bir titizlikle kontrol edildiği denetimlerde iki büfe sahibi uyarılırken, evrakları sunamayan büfe sahiplerine ise evraklarını Çevre ve Sağlık Bölümü’ne ulaştırması için süre verildi.

Birçok noktada gördükleri sorunları çözen, kurallara ve yasalara uymayanlara cezai işlem uygulayan İskele Belediyesi Zabıta Birimi bünyesinde oluşturulan Çevre ve Sağlık Bölümü, ihbarlara da büyük önem veriyor. İskele ve köylerinde yaşayanların yanı sıra İskele’yi ziyaret edenler de Kurban Bayramı süresince de Bölüm Sorumlusu Cemal Kurteli’ye 0548 810 11 01 numaralı telefondan ulaşabilecek ya da WhatsApp üzerinden mesajlarını iletebilecekler.