İskele Belediyesi'nin verdiği ruhsat Kıyı Emrinamesine aykırı bulundu! Kaçak Bina 3 yıl sonra yıkıldı!

İskele Belediyesi'nin verdiği inşaat ruhsatı YİM tarafından Gazimağusa Kıyı Emrinamesine aykırı bulundu! Bina tamamen yıkıldı.

İSKELE’DE PEŞKEŞE* MAHKEME DUR DEDİ!

BİNA ÜÇ YIL SONRA YIKILDI!

YÜKSEK MAHKEME İPTAL ETTİ

İskele Belediyesi’nin kıyı emirnamesine aykırı verdiği ruhsat Yüksek İdare Mahkemesi tarafından yasadışı bulundu. YİM Numara:33/2019 D. No:15/2021 davada İskele Belediyesi mahkum oldu ve mühürlediği inşaat ruhsatı iptal edildi.

DAVA 3 YIL SÜRDÜ

YİM de açılan davanın 3 yıl sürdüğü ve dava sonuncuda belediyenin verdiği ruhsatın yasal olmadığı ortaya çıktı. İskele Boğaz’da bulunan ve kıyı emirnamesine aykırı ruhsat verilen bina Mayıs ayında yıkılmaya başlandı.

BİNA TAMAMEN YIKILDI

Adalet arayışı uzun sürdü ancak 3 yılın sonunda yasadışı şekilde Gazimağusa Kıyı Emrinamesi’ne aykırı olan ruhsatın YİM tarafından iptali sonrasında kaçak olan bina tamamen yıkıldı.

TDK'daki sözlük anlamına göre peşkeş çekmek deyiminin anlamı, yaranmak amacıyla uygunsuz olarak verilen şey anlamına gelir

İskele Belediyesi’nin kıyı emirnamesine aykırı verdiği ruhsat Yüksek İdare Mahkemesi tarafından yasadışı bulundu.

YİM Numara:33/2019 D. No:15/2021 davada İskele Belediyesi mahkum oldu.

İskele Boğaz’da bulunan ve kıyı emirnamesine aykırı ruhsat verilen bina yıkıldı ve yerinden kaldırılmaya başlandı.

Dava 3 yıl sürdü

YİM de açılan davanın 3 yıl sürdüğü ve dava sonuncuda belediyenin verdiği ruhsatın yasal olmadığı ortaya çıktı.

MAHKEME TARAFINDAN VERİLEN EMİR SONRASINDA YAPI YIKLIMAYA VE YERİNDEN KALDIRILMAYA BAŞLANDI

İskele Boğaz'da bulunan ve Mahkemece Kıyı Emirnamesi'ne aykırı bulunan bina yıkılmaya başlandı.

13 Mayıs 2022 İskele Boğazı

Ruhsatı Yüksek İdare Mahkemesi Tarafından Yasa Dışı bulunan "KAÇAK" bina tamamen yıkıldı.

3 Temmuz 2022 İskele

Bina inşaa edllirken de günlerce gazeteler konu hakkında yayınlar yapmıştı.