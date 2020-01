İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamada; İskele Belediyesi, yağmur ve fırtınanın neden olduğu ana yol ve yol kenarlarında ki hasarlara imkânlar el verdiğince anında müdahalede bulunmaya devam ediyor. İskele Belediyesi personeli bu kez İskele Boğaz’da fırtınanın da etkisiyle şiddetlenen dalgaların neden olduğu hasara müdahale etti. Yol kenarında bulunan kaldırımın hasar gördüğü bölgeye giderek çalışma başlatan ekibimiz, söz konusu bölgeyi, güvenlik şeridine aldı.

Ancak söz konusu yola, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından çok acil müdahalede bulunulması gerekmektedir. Her gün tonlarca ağırlıktaki kamyon ve tankerlerin geçtiği yol, denizde oluşan gel-gitten ötürü çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Tolga Atakan’ın, her gün çok sayıda aracın geçtiği yoldaki tehlikeye duyarsız kalmayacağına inanç belirtir, İskele ve bölge halkı adına, yolun bir an önce onarılmasını rica ederiz.