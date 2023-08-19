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İskele-Çayırova-Karpaz anayolu yarından itibaren 3 gün boyunca araç trafiğine kapatılacak

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İskele-Çayırova-Karpaz anayolu yarından itibaren 3 gün boyunca araç trafiğine kapatılacak
İskele-Çayırova-Karpaz anayolu yarından itibaren 3 gün boyunca araç trafiğine kapatılacak

İskele-Çayırova-Karpaz anayolu güzergâhı yarından itibaren 3 gün boyunca yol çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatılacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, KKTC Karayolları Master planı kapsamında bulunan ve yapımı devam eden, İskele-Çayırova-Karpaz anayolu güzergâhında yapılacak yol çalışmaları nedeniyle 20 Ağustos-22 Ağustos tarihleri arasında güzergâhın araç trafiğine kapatılacağı ifade edildi.

Trafiğin alternatif yol güzergâhından sağlanabileceği kaydedilen açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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