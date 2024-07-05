İskele Festivali... B Grubu Lideri MTG (Sarı) Oldu

Ahmet Çırakoğlu anısına minikler halı aha turnuvasında A grubunun ardından B Grubunun da lideri belli oldu.

İskele Trabzon SK (mavi)- MTG (sarı) arasında yaşanan karşılaşma beraberlikle sonuçlansa da B grubunun lideri 7 puan averajla MTG (sarı) oldu. B grubunun ikinci takımı ise İskele Trabzon SK (mavi) oldu.

MİNİKLER HALI SAHA TURNUVASI DEVAM EDİYOR

Ahmet Çırakoğlu anısına düzenlenen minikler halı saha turnuvası, nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. Centilmence mücadele eden çocukları ailelerinin yanı sıra İskele Belediyesi Meclis Üyeleri ve merhum Ahmet Çırakoğlu’nun ailesi ile futbol severler de yalnız bırakmıyor.

52. Geleneksel İskele Festivali bünyesinde yer alan turnuvada dün (4 Temmuz) akşam B grubundaki takımlar karşı karşıya geldi. B grubunda yarı finale yükselen takımlar 1461 İskele Trabzon SK (mavi) grubu ikinci tamamlarken, MTG (sarı) ise grubu birincilikle tamamladı.

Dün oynanan 1461 İskele Trabzon SK (mavi) ile MTG (yeşil) arasındaki karşılaşma 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.

Öte yandan dün B grubunda oynanan bir diğer karşılaşmalarda ise Miracle Değirmenlik SK- Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği SK’yı 4-3 mağlup etti.

YARI FİNAL HEYECANI BU AKŞAM YAŞANACAK

52. Geleneksel İskele Festivali’nin 7 Temmuz’daki finali ile birlikte son bulacak Ahmet Çırakoğlu anısına Minikler halı saha turnuvası çekişmeli maçlara sahne oluyor. 7 Temmuz’da şampiyonun belirleneceği turnuva bu akşam (5 Temmuz) yarı final heyecanı yaşanacak

Yarı final eşleşmelerinde saat 20.00’da başlayacak maçta A grubunun lideri MTG (sarı) – B Grubunun ikincisi MTG Yeşil ile saat 21:00’da başlayacak maçta da B Grubunun lideri 1461 İskele Trabzon SK (bordo) ise A grubunun ikincisi 1461 İskele Trabzon SK (mavi) ile karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYON 7 TEMMUZ’DA BELLİ OLACAK

Bu akşam oynanacak yarı final karşılaşmalarının ardından ise finale kalacak takımlar belli olacak. Final heyecanının yaşanacağı 7 Temmuz Pazar günü turnuvanın 3.’sü de belirlenecek.