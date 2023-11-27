İskele Grundig mağazası Lion Ticaret ile açıldı

Beyaz eşya, klima, küçük ev aletleri ve merkezi ısıtma- soğutma anlamında yeni nesil ve büyüyen marka değeri Grundig, yeni bir konsept mağaza ile İskele ilçesinde de hizmet verecek.

Beyaz eşya, klima, küçük ev aletleri ve merkezi ısıtma- soğutma anlamında yeni nesil ve büyüyen marka değeri Grundig, yeni bir konsept mağaza ile İskele ilçesinde de hizmet verecek.

Armar Group bünyesinde ülkenin her noktasına hızlı satış ve satış sonrası hizmet desteği sunan dünya markası Grundig, ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor.

Arar: Ülke ekonomisine kattığımızdan dolayı mutluyuz

Armar Group Direktörü Murat Arar, hız kesmeden yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, İskele bölgesinde konsept bir mağaza ile yeni bir adım atıldığını söyledi.

Sadece satış değil, satış sonrası hizmet ile fark yaratan Armar Group Ailesi adına son derece gururlu ve mutlu olduğunu belirten Murat Arar, açılış öncesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede kazandık, yatırımlarımızı inanarak bu ülkede tuttuk. KKTC halkının takdirini kazandık. Yatrımlarımız arasında yer alan ve bayisi olmaktan gurur duyduğumuz Grundig markasını benimseyerek, sektörde ilk üç içinde yer aldığımız için tüketici ve inanan tüm herkese teşekkür ediyoruz.

Bizler Grundig ve ARMAR Group olarak yatırımlara devam edeceğiz. İskele ilçemize yeni nesil ve güvenilir markamızla geliyoruz.

LION TİCARET‘e işbirliği için teşekkür ediyoruz. Markamızı bu bölgede de zirveye taşıyacağına olan inancımız tamdır.