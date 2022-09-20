  • BIST 3.157,33
  • Altın 981.795
  • Dolar 18.2995
  • Euro 18.3256
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

İskele, Güzelyurt ve Lefke’de ücretsiz kanser taraması yapılacak

» »
Sağlık Bakanlığı, İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde ücretsiz kanser taraması yapılacağını açıkladı.
İskele, Güzelyurt ve Lefke’de ücretsiz kanser taraması yapılacak

 Bakanlık, vatandaşların, 30 Eylül’e kadar tarama için kayıt yaptırabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin erken tanı hizmetleri kapsamında İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için ücretsiz kanser taraması yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, daha önce tarama yaptırmayan ve kanser teşhisi konulmamış 30 yaş üzeri kadınlar ile 50 yaş üstü erkekler için başvuru kabul edileceği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların, 30 Eylül mesai bitimine kadar “0392-2274860-03922283016” numaralı telefonlara kayıt yaptırabileceği belirtildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İbrahim Sofu Genç Yaşta Vefat Etti05 Eylül 2022 Pazartesi 19:01
  • Güzelyurt Belediyesi Bostancı Hizmet Binası ile Atatürk Anıtı açılışı yapıldı03 Eylül 2022 Cumartesi 08:47
  • Güzelyurt’ta elektrik kesintisi31 Ağustos 2022 Çarşamba 12:32
  • Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarptı!30 Ağustos 2022 Salı 08:56
  • Güzelyurt- Lefke çift şerit anayolunun tamamlanması bölgede memnuniyet yarattı28 Ağustos 2022 Pazar 20:33
  • Bağımsız Başkan adayı Kansoy Güzelyurt'ta hız kesmiyor...28 Ağustos 2022 Pazar 10:52
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu! 3 Kişi Tutuklandı27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:21
  • CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:01
  • CTP'de Güzelyurt için 3 aday için sandık kuruluyor25 Ağustos 2022 Perşembe 13:43
  • Güzelyurt Belediye Başkanlığı'na Bir Aday Daha24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti