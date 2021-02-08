İskele İlçesi'ndeki Tüm Polislerin Testleri Negatif

Sağlık Bakanlığı ve İskele Belediyesi’nin iş birliğinde 5 Şubat Cuma günü başlayan ücretsiz PCR testleri devam ediyor. İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından büyük bir titizlikle yapılan PCR testleri, İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli polislerin testlerini tamamlamak için Pazar günü de sürdü. Dün 63’ü polis 100 kişiye yapılan testlerle birlikte İskele’de test yapılmayan polis kalmadı. 6 ve 7 Şubat tarihlerinde yapılan toplam 200 testin ise hepsi negatif çıktı. Bu sabah (8 Şubat) İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda devam eden PCR Testlerinde ise sıra, sokağa çıkma yasağında, elzem ihtiyaçların karşılanması amacı ile açık olan işletmelerde çalışan kişilere geldi. İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri bu kapsamda, eczane, fırın, market gibi işletmelerde çalışan personele test yapmaya başladı.

İSKELE’DEN KARPAZ’A TOPLAM 194 POLİSE TEST YAPILDI

İSKELE İLÇESİ’NDEKİ TÜM POLİSLERİN TESTLERİ NEGATİF

Sağlık Bakanlığı tarafından ‘İskele’de PCR Testleri Pazar hariç her gün yapılacak’ dedi ancak İskele İlçesi’nde görevli polislerin testlerinin tamamlanması amacı ile testler dün de devam etti. İskele’den Karpaz’a, İskele Polis Müdürlüğü bünyesinde çalışan toplam 194 polise yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN İŞLETMELERDE ÇALIŞAN PERSONELE TEST YAPILIYOR

Sağlık Bakanlığı ve İskele Belediyesi’nin iş birliğinde 5 Şubat Cuma günü başlayan ve İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nde görevli hemşireler tarafından yapılan PCR testleri, 5,6 ve 7 Şubat tarihlerinde polislere, itfaiyecilere, Sivil savunma çalışanlarına, İskele Belediyesi’nin sahada olan personeli ile İskele ve 17 köyünün muhtarlarına yapıldı. İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri bugünden ( 8 Şubat) itibaren ise sokağa çıkma yasağında, elzem ihtiyaçların karşılanması amacı ile açık olan işletmelerde çalışan kişilere geçti. Hemşireler bu kapsamda İskele Kaymakamlığı’nda aktif çalışan personelin yanı sıra eczane, fırın, market gibi işletmelerde çalışan personele test yapmaya başladı.