İskele Karpaz yolunu kullanacaklar dikkkat

İskele-Karpaz Anayolunun, Kalecik kavşağı ile Yenierenköy arasında yoğun sis dolayısıyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
İskele-Karpaz Anayolunun, Kalecik kavşağı ile Yenierenköy arasında yoğun sis dolayısıyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
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