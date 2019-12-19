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İskele Karpaz yolunu kullanacaklar dikkkat

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İskele Karpaz yolunu kullanacaklar dikkkat
İskele Karpaz yolunu kullanacaklar dikkkat

İskele-Karpaz Anayolunun, Kalecik kavşağı ile Yenierenköy arasında yoğun sis dolayısıyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

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