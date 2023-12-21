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İskele-Lefkoşa Anayolu'nda İhmal Sonucu Yaralanma: Traktör İle Çalışanı Makineye Sıkıştırdı

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İskele-Lefkoşa Anayolu'nda İhmal Sonucu Yaralanma: Tarla Çalışmasında İhmal Edilen Tedbirler, Çalışanın Sağ Elini Makineye Sıkıştırdı, Soruşturma Devam Ediyor
İskele-Lefkoşa Anayolu'nda İhmal Sonucu Yaralanma: Traktör İle Çalışanı Makineye Sıkıştırdı

İskele-Lefkoşa Anayolu'nda İhmali Eylem: Tarla İşinde İhmal Edilen Tedbirler, Çalışanın Sağ Elini Makineye Sıkıştırarak Yaraladı"

20 Aralık 2023 tarihinde saat 13:00 sıralarında, İskele-Lefkoşa Anayolu'nun 0-1'inci kilometresi arasındaki bir tarla içerisinde yaşanan olayda, N.O.(E-47) tarafından kullanılan traktörün arkasına takılı tahıl ekim makinesi sırasında, yanında çalışan Muhammad Mubbshar IFTIKHAR(E-31)’ın sağ eli, gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle makinenin deposuna sıkıştı. Bu durum, IFTIKHAR'ın sağ el bileğinde kırık oluşmasına yol açtı. Olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan IFTIKHAR, cerrahi serviste tedavi altına alındı.

N.O.'nun ihmali olduğu değerlendirilen bu olayla ilgili yasal süreç başlatıldı ve soruşturma devam ediyor. Bu acı olay, tarım işlerinde güvenlik tedbirlerinin önemini bir kez daha vurguluyor. İş kazalarını önlemek adına alınacak tedbirlerin ne kadar kritik olduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor.

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