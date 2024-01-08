İskele Mağusa anayolunda kaza.. 39 yaşındaki Zahra Ghodratı hayatını kaybetti

Mağusa İskele yolunda kaza bir kişi hayatını kaybetti...
İskele - Gazimağusa ana yolu üzerinde, 39 yaşındaki Zahra Ghodratı, yönetimindeki JZ 038 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Çemberi kavşağının yaklaşık 500 metre ilerisinde Paşam Market önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak, ağaca çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi. Polis Basın Subatylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza sonucu araç sürücücü Ghodratı olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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