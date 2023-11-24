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İskele okulunda yaklaşık 300 çocuk 'ana dili olarak Türkçe konuşmuyor

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Yerel 'milletvekili' Biray Hamzaoğulları'na göre, İskele Bekirpaşa lisesinde okuyan 700 çocuğun yaklaşık 300'ü "ana dili olarak Türkçe konuşmuyor
İskele okulunda yaklaşık 300 çocuk 'ana dili olarak Türkçe konuşmuyor

Muhalefet partisi CTP'ye mensup Hamzaoğulları, TV2020 televizyonuna yaptığı açıklamada, "bazı sınıflarda Türkçe bilmeyen 14 çocuk var, bilen ise sadece dokuz. Bu 14 kişi arasında en az üç farklı dil var. Bu şartlarda bir öğretmen nasıl ders verebilir?"

"Bu çocuklar için hazırlık sınıfları olması gerekiyor. Eğitim bakanlığının bu konuda zamanında çalışma yapması gerekirdi. Bu konuda hiçbir şey yapmadılar" dedi.

Trikomo son yıllarda yabancı yatırımların merkezi haline geldi ve köyün kıyı şeridinde yer alan Long Beach ve Bogazi bölgelerinde yüksek binalar yükselmeye başladı.

Rusya, Ukrayna, İran ve İsrail vatandaşlarının giderek daha fazla sayıda gayrimenkule yatırım yapmasıyla bölgedeki daireler 200.000 £'un (230.421 €) üzerinde satılmaktadır.

Trikomo bölgesine yerleşen birçok üçüncü ülke vatandaşı, çocuklarını yerel devlet okullarına göndermeyi tercih etmektedir.

Ancak öğretmenler uzun zamandır çocukların Türkçe bilmeden okula gönderildiği ve okullarda Türkçe bilmeyenlere özel eğitim verecek altyapı ve personel bulunmadığı için öğretmenlerin sınıflarında eğitim dilini konuşamayan çok sayıda çocukla baş etmek zorunda kaldığı konusunda uyarıda bulunuyor.

'Hükümet' tarafından konuyla ilgili adımlar atılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu 'Başbakan' Ünal Üstel ve 'Eğitim Bakanı' Nazım Çavuşoğlu, ana dilleri farklı olan öğrencilere Türkçe öğretilmesi konusunda bir konferansa katılmak üzere Bosna Hersek'i ziyaret etti.

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