  • BIST 9045.97
  • Altın 1996.576
  • Dolar 30.6617
  • Euro 33.0839
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGazze’de kademeli ateşkes

İskele Ötüken'de araç yangını

» »
İskele Ötüken'de araç yangını
İskele Ötüken'de araç yangını

11.02.2024 tarihinde, saat 11;30 raddelerinde, Ötüken'de, Canev YATMAN'a ait ikametgahın avlusu içerisinde park halinde bulunan NG995 plakalı araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu  yangın meydana geldi.

Çıkan yangın sonucu, aracın göğüs bölümü, ön camı, tavan kısmı, vites bölümü, göstergeleri tamamen yanmış, ön koltukları, ön kaput bölümü ve boyası ise  kısmen zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

 

Görsel: Arşiv

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım Bakanı Çavuş, Kuzucuk köyü üreticisiyle buluştu!04 Şubat 2024 Pazar 10:19
  • Karpaz'da bisiklet süren çocuklara araç çarptı.03 Şubat 2024 Cumartesi 14:00
  • İskele'de olaylı gün... 4 kişi tutuklandı02 Şubat 2024 Cuma 13:28
  • İskele'de Alkollü Sürücünün Karıştığı Kaza: Bir Tutuklama Gerçekleşti01 Şubat 2024 Perşembe 12:16
  • İskele’de rüzgarın etkisiyle konteynerler söküldü, 4 kişi yaralandı!31 Ocak 2024 Çarşamba 14:58
  • Ardahan-Kantara yolu trafik akışına açık31 Ocak 2024 Çarşamba 13:04
  • İskele'de yasa dışı tarikat yurdu olduğu ortaya çıktı!31 Ocak 2024 Çarşamba 09:27
  • Gazimağusa - Karpaz Anayolu için polisten uyarı30 Ocak 2024 Salı 15:50
  • İskele-Gazimağusa Anayolu'nda Feci Kaza29 Ocak 2024 Pazartesi 14:41
  • İskele'de Sarhoş Adamın Gece Yarısı Evi Kırıp Darp Etti27 Ocak 2024 Cumartesi 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti