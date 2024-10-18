İskele Topcuköy'de Bal Festivali

İskele Belediyesi ile Topçuköylü arıcıların katkılarıyla, Kuzey Kıbrıs

Arıcılar Birliği’nin de destekleriyle bu yıl 3.’sü düzenlenecek İskele Belediyesi Topçuköy Bal

Festivali 20 Ekim Pazar günü yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak ve gün boyunca devam

edecek festivale gelen konuklara bal tadımı da yaptırılacak.



İSKELE BELEDİYESİ TOPÇUKÖY 3. BAL FESTİVALİ 20 EKİM PAZAR GÜNÜ

YAPILACAK

İskele Belediyesi’ne bağlı Topçuköy’de 20 Ekim Pazar günü saat 10.00’da başlayıp gün boyu

sürecek Topçuköy Bal Festivali, arı ve arının yaptığı mucizevi ürünlerinin yer alacağı

stantların yanı çok sayıda her kesime hitap eden stantlar da olacak. Festivalde çocuklar için

de oyun alanı kurulacak. Festival Buhurdanlığının gün boyu yanacağı festivalin açılış

gösterisini ise İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu yapacak.



SAAT 10’DA RESMİ AÇILIŞI YAPILACAK FESTİVAL GÜN BOYU DEVAM

EDECEK

Saat 09.50’da Festival alanındaki buhurdanlığın protokolün katılımıyla yakılmasının ardından

saat 10.00’da resmi açılışı gerçekleşecek 3. Topçuköy Bal Festivali, saygı duruşu ve istiklal

Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Açılış konuşmalarının da yapılacağı festivale Mesarya

Gençlik Grubu, Grup Deniz Feneri ile Grup Traffic de şarkılarıyla eşlik edecek.