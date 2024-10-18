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İskele Topcuköy'de Bal Festivali

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133 yıllık arıcılık geçmişiyle ülkenin bal ihtiyacının yüzde 25’inin karşılandığı Topçuköy, 3. Bal Festivali’ne hazır.
İskele Topcuköy'de Bal Festivali

İskele Belediyesi ile Topçuköylü arıcıların katkılarıyla, Kuzey Kıbrıs
Arıcılar Birliği’nin de destekleriyle bu yıl 3.’sü düzenlenecek İskele Belediyesi Topçuköy Bal
Festivali 20 Ekim Pazar günü yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak ve gün boyunca devam
edecek festivale gelen konuklara bal tadımı da yaptırılacak.


İSKELE BELEDİYESİ TOPÇUKÖY 3. BAL FESTİVALİ 20 EKİM PAZAR GÜNÜ
YAPILACAK
İskele Belediyesi’ne bağlı Topçuköy’de 20 Ekim Pazar günü saat 10.00’da başlayıp gün boyu
sürecek Topçuköy Bal Festivali, arı ve arının yaptığı mucizevi ürünlerinin yer alacağı
stantların yanı çok sayıda her kesime hitap eden stantlar da olacak. Festivalde çocuklar için
de oyun alanı kurulacak. Festival Buhurdanlığının gün boyu yanacağı festivalin açılış
gösterisini ise İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu yapacak.


SAAT 10’DA RESMİ AÇILIŞI YAPILACAK FESTİVAL GÜN BOYU DEVAM
EDECEK
Saat 09.50’da Festival alanındaki buhurdanlığın protokolün katılımıyla yakılmasının ardından
saat 10.00’da resmi açılışı gerçekleşecek 3. Topçuköy Bal Festivali, saygı duruşu ve istiklal
Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Açılış konuşmalarının da yapılacağı festivale Mesarya
Gençlik Grubu, Grup Deniz Feneri ile Grup Traffic de şarkılarıyla eşlik edecek.

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