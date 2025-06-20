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İskele ve Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Lefkoşa ve İskele’nin bazı bölgelerinde 3 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.
İskele ve Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Lefkoşa ve İskele’nin bazı bölgelerinde 3 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, 10.00-13.00 saatleri arasında İskele’de kesintiden,  “Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden bölgesi, BRT, İskele mandıralar ve İskele’nin bir bölümü” etkilenecek.

Lefkoşa’nın Dumlupınar bölgesi ile Haspolat’ta da 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

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