İskele'de 1 Haziran çocuk günü kutlandı

İskele Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda çocukları ağırladı. Çocuklarla şenlenen plaj, renkli görüntülere sahne oldu. Saat 17.00’da başlayan 20.00’da bitmesi planlanan etkinlik, çocukların yoğun katılımı nedeniyle geç saatlere kadar devam etti. İskele ve 21 köyünden kaldırılan otobüslerle alana getirilen çocuklar bir yana birçok noktadan İskele Belediyesi Halk Plajı’na akın eden yerli ve yabancı çocuklar hem eğlendi hem de yeni arkadaşlıklar edinmenin heyecanını yaşadı.

Çocuklara özel olarak hazırlanan oyun gruplarında eğlenceli zamanın geçirildiği Dünya Çocuk Günü etkinliği, geride, harika anıların bırakılmasına da vesile oldu.

1 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ, İSKELE’DE MUHTEŞEM BİR ETKİNLİKLE KUTLANDI

1 Haziran Dünya Çocuk Günü, İskele’de, şölen havasında kutlandı. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda oluşturulan çocuklara özel alan, binlerce çocuğun keyifli anlar yaşamasını sağladı. İskele Belediyesi çocuklar halk dansları ekibinin gösterisi ile başlayan etkinlik, gece geç saatlere kadar devam etti. Çeşitli ikramların sunulduğu, oyun gruplarının kurulduğu, çocuklara özel yarışmaların yapıldığı,

İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki etkinliğe Colour Fest etkinliği de eşlik etti. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü, geride, rengarenk görüntüler bıraktı.

Etkinlik boyunca İskele Belediyesi Zabıta Birimi, Çevre ve Sağlık Bölümü ile İskele Belediyesi Sağlık Birimi de oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk durumu karışında hazır da bulundu. İskele Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de asayiş için etkinlik boyunca alanda devriye gezdi.