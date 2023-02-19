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İskele'de 4 saatlik kesinti

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İskele'de 4 saatlik kesinti! Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın İskele'de bazı yerlere 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek.
İskele'de 4 saatlik kesinti

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın İskele'de bazı yerlere 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu İskele Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre 09.30 ile yaklaşık 13.30 saatleri arasındaki kesintiden Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topçuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü etkilenecek.

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