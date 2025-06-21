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İskele’de Aile İçi Şiddet: Eşini Bıçakladı, Gözaltına Alındı

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İskele’de meydana gelen aile içi şiddet olayında, bir kadın, kendisine zarar vereceğinden şüphelendiği eşini bıçakladı.
İskele’de Aile İçi Şiddet: Eşini Bıçakladı, Gözaltına Alındı

Polisten alınan bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında, O.D. (55), kalmakta olduğu ikametgahın giriş kapısı önünde, eve girmeye çalışan eşi A.D.’yi (44), evden aldığı bıçakla sağ omuz ve sağ kol bölgelerinden yaraladı. O.D.'nin, eşinin kendisine zarar vereceği yönünde endişe taşıdığı için bu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Yaralanan A.D., kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı ve yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

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