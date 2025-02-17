İskele’de Apartman Dairesinde Yangın: Evcil Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı!

İskele’de bir apartmanın 7’nci katında çıkan yangında, mobilyalar ve beyaz eşyalar zarar gördü. Yangın sırasında evde bulunan 4 köpek ve 2 kedi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

16 Şubat 2025 tarihinde saat 11.00 sıralarında, İskele’de bir apartmanın 7’nci katındaki dairede yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangının yemek masası üzerinde unutulan mumun masa örtüsünü tutuşturması sonucu başladığı tahmin ediliyor.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle evde bulunan mobilyalar ve beyaz eşyalar zarar görürken, oluşan ısı ve dumandan dolayı balkon kapısının camı kırıldı ve tüm duvarlar is içinde kaldı.

Yangın sırasında evde bulunan 4 köpek ve 2 kedi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hayvanlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından veterinere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi