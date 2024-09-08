İskele’de Araç ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

İskele’de 7 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, kaza saat 16:00 civarında Reyhan Sokak’tan Şehit Şaban Ömer Sokak yönüne doğru seyir halinde olan Canev Demirpençe Başaran’ın (35) dikkatsizlik ve ihmalkarlık sonucu dönüş yapmak istediği sırada yaşandı.

Başaran, Şehit Şaban Ömer Sokak’a dönerken, aynı istikamette batı yönünde ilerleyen Mustafa Osum’un (31) kullandığı HF 776 plakalı motosikletin önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Mustafa Osum yaralandı. Osum, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ortopedi servisinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.