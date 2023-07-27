İskele'de arızalı elektrik kesintisi

ARIZALI KESİNTİ (İSKELE İLÇESİ) 27 Temmuz 2023 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle saat 09:55-11:55 saatleri arasında; Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümüne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.