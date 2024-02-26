İskele'de bağcılık eğitimi verildi

İskele Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kırsal Kalkınma Birimi tarafından bağcılıkla uğraşanlara ve bağcılığa ilgi duyanlara yönelik düzenlenen bağcılık semineri yapıldı. İki gün süren eğitim seminerini tamamlayanlara katılım belgeleri takdim edild

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İskele ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara kolaylıklar sağlamak ve onlara uzman kişiler tarafından eğitimler vermek amacıyla İskele Belediyesi bünyesinde kurulan Kırsal Kalkınma Biriminin ikinci eğitimi tamamlandı.

23-24 Şubat'ta İskele AKM’de düzenlenen bağcılık seminerini tamamlayanlara katılım belgeleri taktim edildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen eğitimler, LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu ile Yrd. Doç. Dr. Serhat Usanmaz tarafından verildi.

İskele ilçesi sınırlarında bağcılıkla uğraşanların ve bağcılığa ilgi duyanların ücretsiz katılabildiği eğitimlerde katılımcılara İskele Belediyesi tarafından bağcılık el kitabı da hediye edildi.

Eğitimlerde İskele Belediyesi Kırsal Kalkınma Birim Sorumlusu Sonat Güneyli ile İskele Belediyesi Ziraat Mühendisi Hüseyin Bayramoğlu da hazır bulundu.