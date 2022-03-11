İskele'de Bıçaklama

İskele’de Bahçeler bölgesinde, bugün saat 16.30 sıralarında bir bar içerisinde, 38 yaşındaki E.M. daha önceden kendisini bara almadığı gerekçesi ile aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile bar işletmecisi 38 yaşındaki Glazunov Dimitriy'in vücudunun göğüs ve bel kısmından bıçaklamak suretiyle adı edileni öldürmeye teşebbüs etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, olayda ağır yaralanan Dimitriy, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Zanlı E.M. aranmakta olup, soruşturma devam ediyor...