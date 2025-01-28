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İSKELE’DE BİR BARDA KAVGA VE GÜVENLİK İHLALİ

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Müşteriler güvenlik görevlisini darp etti, işletmeye yasal işlem başlatıldı
İSKELE’DE BİR BARDA KAVGA VE GÜVENLİK İHLALİ

İskele’de bir barda 25 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda, müşteri olarak bulunan H.Ç. (39) ve A.Ç. (34), sorun çıkardığı gerekçesiyle güvenlik görevlisi P.S.O. (37) tarafından uyarıldı. Ancak şahıslar, güvenlik görevlisini iterek darp etti, küfür ve tehditler savurarak rahatsızlık verdi.

Polisin müdahalesiyle H.Ç. ve A.Ç. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma kapsamında, güvenlik görevlisi olarak çalışan P.S.O. (37), T.G. (25) ve S.S. (26)’nin özel güvenlik çalışma belgelerinin bulunmadığı belirlendi.

Güvenlik belgesi olmayan şahısları istihdam eden bar işletmecisi E.H.K. (43) hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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