İskele'de Festivalde de denetim sürdü

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, 52. Geleneksel İskele Festivali’nde de teftişte.

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, 52. Geleneksel İskele Festivali’nde de teftişte.

İskele Ecevit Meydanı’na kurulan yiyecek ve içecek satışı yapan stantları ilk andan itibaren tek tek gezen, insan sağlığından hareketle denetimler gerçekleştiren Çevre& Sağlık Denetim Bölümü, yiyecek ve içeceklerin satıldığı 48 standı kontrol etti.

Bir iki stantta tarihi geçmiş ürünleri tespit eden ekip, söz konusu ürünlere el koyarak imha etti.

Bazı stant sahiplerini de sözlü uyaran ekip, 7 Temmuz’a kadar stantları kontrol etmeye devam edecek.