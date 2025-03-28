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İskele’de Fidanlar Toprakla Buluştu

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​​​​​​​İskele Belediyesi Orman Haftası dolayısıyla, İskele Belediyesi Koruluğunda fidan dikme etkinliği düzenledi.
İskele’de Fidanlar Toprakla Buluştu

İskele Belediyesi Orman Haftası dolayısıyla, İskele Belediyesi Koruluğunda fidan dikme etkinliği düzenledi. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ile Şehit İlker Karter          İlkokulu öğrencilerinin katıldığı etkinliğe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da eşlik etti. Çocuklarla birlikte zeytin fidanlarını toprakla buluşturan Başkan Sadıkoğlu, etkinlikle amaçlarının doğa sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.

 

ORMAN HAFTASI KAPSAMINDA 50 ZEYTİN FİDANI, BELEDİYE KORULUĞUNA DİKİLDİ

İskele Belediyesi, Orman Haftası dolayısıyla, İskele Belediyesi adına oluşturulan koruluğa 50 zeytin fidanı ekledi. Bugün (27 Mart) gerçekleşen etkinlikle birlikte koruluktaki zeytin ve harnup ağaçlarının sayısı 230’a yükseldi. Şehit İlker Karter İlkokulu ile Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ’den öğrencilerin katıldığı fidan dikme etkinliğinde öğrencilere İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da eşlik etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen ve onları sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan Sadıkoğlu, zeytin fidanlarını da çocuklarla birlikte toprak ile buluşturdu. Kimi eline ilk kez çapa almanın şaşkınlığını yaşayan çocukların mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi.

 

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele öğrencilerine okul müdürleri Cenk Vamık eşlik ederken, Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencilerini öğretmenleri de yalnız bırakmadı.

 

SADIKOĞLU: “TOPRAK VE AĞAÇ SEVGİSİNİ KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLARA AŞILIYORUZ”

Etkinlikte çocuklarla bir araya gelme fırsatı da bulan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, fidan dikim etkinliğinin sonunda açıklamada bulundu.  3 yıl önce oluşturdukları İskele Belediye Koruluğuna, Orman Haftası dolayısıyla, 50 adet zeytin fidanı diktiklerini bu fidanlarda birlikte koruluktaki ağaç sayısının 230’a yaklaştığını söyleyen Başkan Sadıkoğlu, bu etkinlikle, küçük yaşta çocuklara toprak, ağaç ve doğa sevgisini aşılamaya çalıştıklarını ifade etti. Bölge okullarına katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğinin de altını çizdi.

 

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele Müdürü Cenk Vamık da etkinlikteki konuşmasında değişen yaşam şartlarıyla nedeniyle çoğu çocuğun toprak ve doğayla bağını kopardığına dikkat çekerek, İskele Belediyesi’ni, çocukları toprak ve çapayla buluşturduğu için teşekkür etti.

 

Etkinlikte, İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri de hazır bulundu.

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