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İskele'de Hırsızlık: Cam ve Alüminyum Raf Dolapları Çalındı.

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İskele'de Hırsızlık: Cam ve Alüminyum Raf Dolapları Çalındı, İki Zanlı Tutuklandı.
İskele'de Hırsızlık: Cam ve Alüminyum Raf Dolapları Çalındı.

"China Bazaar" İşyerinde Hırsızlık: İskele'de Cam ve Alüminyum Raf Dolapları Çalındı

İskele'de, 14 Ekim 2023 tarihinde saat 22:30 sularında meydana gelen bir hırsızlık olayı, bölge topluluğunu tedirgin etti. Hırsızlık olayı, "China Bazaar" adlı iş yerinin avlusunda muhafaza edilen, cam ve alüminyum malzemeden yapılmış 2 adet raflı dolap çalınarak gerçekleşti. Hırsızlar, dolapları çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaşarak izlerini kaybettirdiler.

Polis, olayın bildirilmesinin ardından hızla harekete geçti ve detaylı bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, hırsızlıkla ilişkilendirilen iki şüpheli belirlendi: R.S. (E-43) ve O.P. (K-37). Her iki şüpheli de yasal işlem başlatılmak üzere tutuklandı ve mahkemeye sevk edildi.

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