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İskele'de iş kazası: 1 metre yükseklikten beton zemine düştü, yaralandı

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İskele'de meydana gelen iş kazasında 23 yaşındaki Khurram Shabbir, 1 metre yükseklikten düşerek, yaralandı.
İskele'de iş kazası: 1 metre yükseklikten beton zemine düştü, yaralandı

İskele'de dün saat 13.30 sıralarında yapımı devam etmekte olan inşaatın 13'üncü katında, merdiven üzerinde çalışan Khurram Shabbir (E-23), elektrik kablosu döşemek için duvar kırdığı sırada tuğladan kırılan parçanın sol koluna çarpması sonucu, dengesini kaybederek yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Shabbir'in Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından sol kolunda kırık olduğu tespit edildi.

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