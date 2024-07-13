  • BIST 11064.85
  • Altın 2559.282
  • Dolar 33.0331
  • Euro 35.9507
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİran'da siyasi deprem: Reformcuların zaferi neden şaşkınlıkla karşılandı?

İskele'de iş kazası... Elektrik akımına kapıldı: Yoğun bakımda!

» »
İskele'de faaliyet gösteren bir hotelde çalışan Murat ÇALLI (E-38), süs havuzu içerisinde, elektrik tesisatı işi yaptığı sırada, muhtemelen elektrik akımına kapılması sonucu, otel çalışanları tarafından havuz içerisinde baygın halde bulundu.
İskele'de iş kazası... Elektrik akımına kapıldı: Yoğun bakımda!

Polisin iş kazasıyla ilgili açıklaması şöyle:
13.07.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, İskele'de faaliyet gösteren bir hotelde çalışan Murat ÇALLI (E-38), 40 cm derinliğindeki süs havuzu içerisinde, elektrik tesisatı işi yaptığı sırada, muhtemelen elektrik akımına kapılması sonucu, otel çalışanları tarafından havuz içerisinde baygın halde bulunmuştur. Adı edilen ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde, yapılan  müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır.  
Soruşturma devam etmektedir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Larnakalılar Gecesi, Larnakalılar ile İskeleliler’i Festivalde Buluşturdu05 Temmuz 2024 Cuma 11:50
  • İskele’de 3 saatlik elektrik kesintisi05 Temmuz 2024 Cuma 08:32
  • Konuk ülkeler Sadıkoğlu’nu ziyaret etti02 Temmuz 2024 Salı 14:00
  • Benon Dervişler Anısına 24. Bisiklet Yarışması İskele’de Gerçekleşti01 Temmuz 2024 Pazartesi 11:03
  • Yağlı direkten bayrak kapma yarışmasının şampiyonu Tahir Savoğlu01 Temmuz 2024 Pazartesi 10:58
  • İskele'de 12’den vurmak için mücadele ettiler30 Haziran 2024 Pazar 17:51
  • İskele Festivali'nda atıcılık ve avcılık tutkunları yarıştı30 Haziran 2024 Pazar 17:49
  • Kumyalı'da büyük kaza! Araçlar yüz yüze çarpıştı!30 Haziran 2024 Pazar 17:36
  • İskele'de Festivalde de denetim sürdü29 Haziran 2024 Cumartesi 19:40
  • 7 kişi dolandırdı: Kaçak olduğu ortaya çıktı29 Haziran 2024 Cumartesi 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti