İskele'de iş kazası... Elektrik akımına kapıldı: Yoğun bakımda!

İskele'de faaliyet gösteren bir hotelde çalışan Murat ÇALLI (E-38), süs havuzu içerisinde, elektrik tesisatı işi yaptığı sırada, muhtemelen elektrik akımına kapılması sonucu, otel çalışanları tarafından havuz içerisinde baygın halde bulundu.

Polisin iş kazasıyla ilgili açıklaması şöyle:

13.07.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, İskele'de faaliyet gösteren bir hotelde çalışan Murat ÇALLI (E-38), 40 cm derinliğindeki süs havuzu içerisinde, elektrik tesisatı işi yaptığı sırada, muhtemelen elektrik akımına kapılması sonucu, otel çalışanları tarafından havuz içerisinde baygın halde bulunmuştur. Adı edilen ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde, yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.