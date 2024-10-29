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İskele'de kıskançlık krizine girdi, arabanın camını kırdı

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İskele'de kıskançlık krizine giren 25 yaşındaki genç, kız arkadaşının aracına zarar verdi.
İskele'de kıskançlık krizine girdi, arabanın camını kırdı

29 Ekim 2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında İskele’de meydana gelen olayda, kıskançlık nedeniyle yaşanan bir tartışma sonucunda M.C.K. (erkek, 25), kız arkadaşının kullanımındaki salon aracın ön camı ve kaputuna kasten vurdu. Polis açıklamasına göre, M.C.K.'nin elleriyle araca vurması sonucu ön cam kırıldı ve kaputta hasar oluştu.

Olayın ardından M.C.K. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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