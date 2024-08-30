İskele'de Resmi Belge Sahteleme ve Kimliğe Bürünme Suçu: Bir Kişi Tutuklandı

İskele – 28 Ağustos 2024 tarihinde, saat 17:30 civarında, İskele Granel Çemberi mevkiinde yapılan trafik kontrolü sırasında dikkat çeken bir olay meydana geldi. İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir araç sürücüsü olan M.S. (29 yaşında, erkek), başka bir şahsın sürüş ehliyetini polise ibraz ederek kimliğine büründü. M.S.'nin bu şekilde başka bir kişinin adına trafik cezası yazılmasını sağladığı ve sahte beyanda bulunarak resmi belge düzenlenmesine sebebiyet verdiği tespit edildi.

M.S.'nin aynı zamanda "Çember Operasyonu" kapsamında kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan da tutuklu bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve M.S.'nin hukuki sürecinin sürdüğünü belirtti.