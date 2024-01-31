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SON DAKİKASivil savunma ekiplerinin su baskınlarına müdahalesi bugün de devam etti

İskele’de rüzgarın etkisiyle konteynerler söküldü, 4 kişi yaralandı!

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İskele Long Beach bölgesinde 2 konteyner rüzgarın etkisiyle yerinden sökülürken, konteynerlerin içinde kalan 4 işçi yaralandı.
İskele’de rüzgarın etkisiyle konteynerler söküldü, 4 kişi yaralandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.00 sıralarında, İskele Long Beach bölgesinde, bir inşaat şirketine ait şantiye içerisinde bulunan işçilerin kalmakta olduğu iki adet konteyner, şiddetli rüzgarın etkisiyle monteli bulundukları yerden sökülerek savruldu.

Savrulmanın etkisiyle kullanılmaz hale gelen konteynerler içerisinde kalmakta olan Abdulkerim Altundağ (E-32), Aftab Ahmed (E-37), Muhammad İlyas (E-32) ve Md Akash Akbor (E-23) yaralanırken, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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