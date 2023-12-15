İskele'de Sahte Belge ve Dolandırıcılıkla 95.000 Stg Para Temin Edildi

İskele'de Büyük Çaplı Sahtekarlık Operasyonu: M.Ş.(E-36) Gerçekte Ait Olmayan Araziyle 95.000 Stg Dolandırdı!

12-13 Aralık 2023 tarihlerinde İskele'de yaşanan olayda, M.Ş.(E-36) isimli şahsın, gerçekte kendisine ait olmayan bir araziyi, dolandırmak amacıyla başka bir şahsa aitmiş gibi göstererek sahte beyanda bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan detaylı incelemelerde, söz konusu araziyi satışa çıkaran M.Ş., sahtekarlıkla 95.000 Stg para elde etti. Ayrıca, araziyle ilgili sahte tapu senedi belgesi düzenleyerek, bu belgeyi satın alan kişiye teslim ederek sahtecilik sürecini tamamladı.

Polisin bilgisine ulaşan olay sonrasında M.Ş. tutuklandı ve soruşturma hâlâ devam ediyor.