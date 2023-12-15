  • BIST 7930.73
  • Altın 1904.203
  • Dolar 29.0522
  • Euro 31.8488
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut, Gazze'de ateşkes olmayacak

İskele'de Sahte Belge ve Dolandırıcılıkla 95.000 Stg Para Temin Edildi

» »
İskele'de Sahte Tapu Operasyonu: Dolandırıcı, Gerçekte Sahibi Olmadığı Araziyi Satıp 95.000 Stg Temin Etti
İskele'de Sahte Belge ve Dolandırıcılıkla 95.000 Stg Para Temin Edildi

İskele'de Büyük Çaplı Sahtekarlık Operasyonu: M.Ş.(E-36) Gerçekte Ait Olmayan Araziyle 95.000 Stg Dolandırdı!

12-13 Aralık 2023 tarihlerinde İskele'de yaşanan olayda, M.Ş.(E-36) isimli şahsın, gerçekte kendisine ait olmayan bir araziyi, dolandırmak amacıyla başka bir şahsa aitmiş gibi göstererek sahte beyanda bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan detaylı incelemelerde, söz konusu araziyi satışa çıkaran M.Ş., sahtekarlıkla 95.000 Stg para elde etti. Ayrıca, araziyle ilgili sahte tapu senedi belgesi düzenleyerek, bu belgeyi satın alan kişiye teslim ederek sahtecilik sürecini tamamladı.

Polisin bilgisine ulaşan olay sonrasında M.Ş. tutuklandı ve soruşturma hâlâ devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat... O yol trafiğe kapatılacak...08 Aralık 2023 Cuma 13:21
  • Karar verildi! Engelli kadına tecavüzden 15 yıl hapis yatacak!04 Aralık 2023 Pazartesi 15:01
  • Dikkat… Karpaz’da 4 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak03 Aralık 2023 Pazar 12:24
  • İskele Grundig mağazası Lion Ticaret ile açıldı27 Kasım 2023 Pazartesi 22:11
  • İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu Karadeniz Kültür Derneği yetkililerini kabul etti27 Kasım 2023 Pazartesi 15:28
  • İskele'de Yasadışı Avcılık: C.T. Hakkında İşlem Başlatıldı27 Kasım 2023 Pazartesi 11:39
  • Elektrik kesintisi!27 Kasım 2023 Pazartesi 08:27
  • Yarköy'de kediyi vahşice telef etti, videoya çekip yayınladı!26 Kasım 2023 Pazar 19:22
  • Çayırova'da kavga çıktı! 3 tutuklu!26 Kasım 2023 Pazar 10:55
  • İskele okulunda yaklaşık 300 çocuk 'ana dili olarak Türkçe konuşmuyor24 Kasım 2023 Cuma 21:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti