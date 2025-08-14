İskele'de sahte dekontla borçlarını ödemiş gibi gösteren şahıs tutuklandı

İskele’de bir kişi, borçlarını ödemek için sahte banka dekontları düzenleyip WhatsApp üzerinden gönderdiği gerekçesiyle tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İskele’de, borçlarını ödemek için zaman kazanmak amacıyla sahte banka dekontları düzenleyip tedavüle süren bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, O.J. (E-36) isimli şahıs, 4 ve 6 Ağustos 2025 tarihlerinde 1.700 Sterlin tutarında iki ayrı banka dekontunu sahteleyerek WhatsApp üzerinden borçlu olduğu kişiye gönderdi. Ayrıca 13 Haziran 2025’te ev kira borcunu ödemek için aynı yöntemle sahtelediği 2.200 Euro tutarındaki banka dekontunu da WhatsApp aracılığıyla ev sahibine iletti.

Olay, 12 Ağustos 2025’te polisin bilgisine geldi. Yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen zanlı tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.