  • BIST 10949.95
  • Altın 4402.292
  • Dolar 40.775
  • Euro 47.8263
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

İskele'de sahte dekontla borçlarını ödemiş gibi gösteren şahıs tutuklandı

» »
İskele’de bir kişi, borçlarını ödemek için sahte banka dekontları düzenleyip WhatsApp üzerinden gönderdiği gerekçesiyle tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İskele'de sahte dekontla borçlarını ödemiş gibi gösteren şahıs tutuklandı

İskele’de, borçlarını ödemek için zaman kazanmak amacıyla sahte banka dekontları düzenleyip tedavüle süren bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, O.J. (E-36) isimli şahıs, 4 ve 6 Ağustos 2025 tarihlerinde 1.700 Sterlin tutarında iki ayrı banka dekontunu sahteleyerek WhatsApp üzerinden borçlu olduğu kişiye gönderdi. Ayrıca 13 Haziran 2025’te ev kira borcunu ödemek için aynı yöntemle sahtelediği 2.200 Euro tutarındaki banka dekontunu da WhatsApp aracılığıyla ev sahibine iletti.

Olay, 12 Ağustos 2025’te polisin bilgisine geldi. Yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen zanlı tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 5 rum tutuklu, emlakçı ve tapu memuru teminatla serbest07 Ağustos 2025 Perşembe 12:33
  • Karpaz'da kaza! 2 yaralı var!05 Ağustos 2025 Salı 16:17
  • İskele’de meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı05 Ağustos 2025 Salı 12:06
  • İskele'de harup hasadı 15 Ağustos'ta başlayacak04 Ağustos 2025 Pazartesi 14:12
  • İskele Long Beach'de Tehlikeli Sürüş Yapan ATV Sürücüsüne ceza!04 Ağustos 2025 Pazartesi 14:09
  • Yavru kaplumbağalar İskele sahilinden uğurlandı04 Ağustos 2025 Pazartesi 08:55
  • Akova-İskele yolunda kaza...03 Ağustos 2025 Pazar 16:35
  • İskele’de 16 Yaşındaki Gençten Haber Alınamıyor02 Ağustos 2025 Cumartesi 11:32
  • İskele’de İnşaatta İş Kazası: 1 Kişi Yaralandı02 Ağustos 2025 Cumartesi 11:31
  • Akıncı’dan “kısasa kısas” uyarısı: “Devlet hukuku intikam duygusuyla yönetilmez”31 Temmuz 2025 Perşembe 17:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti