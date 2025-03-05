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İskele'de Sahte emlakçılar sahte beyanla bir kişiden 150,000 Stg. para aldı

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İskele'de Sahte emlakçılar sahte beyanla bir kişiden 150,000 Stg. para aldı
İskele'de Sahte emlakçılar sahte beyanla bir kişiden 150,000 Stg. para aldı

Kasım 2024 ayı içerisinde İskele’de, M.S.(E-36) ve H.A.(E-40)’nın dolandırmak kastıyla, emlakçılık yapmak için yetkili makamdan izinleri olmadığı halde, İskele’de bulunan bir şahsa ait apartman dairesinin satışına aracılık yaptı.

Sahte emlakçılar, bahse konu evin değerini daha yüksek söyleyerek, bir şahsa yalan beyanda bulunduktan sonra, konu şahıstan sahtekarlıkla 150.000 Stg para temin ettikleri tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.S. ve H.A. tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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