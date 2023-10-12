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İskele'de TMK'da sorunlar diz boyu... “Müdürün odası bile derslik olarak kullanılıyor”

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İskele Evkaf Türk Maarif Koleji velileri okuldaki sorunlar nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyu ile paylaştı.
İskele'de TMK'da sorunlar diz boyu... “Müdürün odası bile derslik olarak kullanılıyor”

İskele Evkaf Türk Maarif Koleji velileri okuldaki sorunlar nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyu ile paylaştı.

Veliler, bir aydır atanamayan öğretmenler, boş geçen dersler, okuldaki sınıf yetersizliği, 2. Kat sınıf yapımı projesinin gerçekleşmemesi, okulda gölge ve kapalı alanın olmayışı ve kafeteryanın yemek için yetersiz kapasitesi nedeniyle çocukların mağdur olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin boş sınıf bulup ders yapmak için birbirleri ile mücadele ettiklerini aktaran veliler, müdürün odasının bile ders yapmak için kullanıldığını söyledi.

Veliler basın toplantısında şu noktalara dikkat çekti: Okulun üst katının yapımı halen 2 yıldır netlik kazanmamıştır. Çocuklar öğretmen eksikliğinden dolayı konulardan geri kalmamaları için özel derslere gitmektedirler. Voleybol sahasının yanına prefabrik sınıflar yapıldığı için gerek boş derslerde gerekse de beden eğitimi derslerinde voleybol oynayamamaktadırlar.”

 

Vakıflar İdaresi’ne çağrı

Veliler, okulun bir Evkaf okulu olduğunu ifade ederen Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter'e çağrıda bulunarak yardım istedi.

Okuldaki kapalı alan konusunda da sıkıntı yaşandığını kaydeden veliler, kafeteryanın yemek çıkarma kapasitesinin 80 ile 100 kişi arasında olduğunu ancak okulun nüfusunun 460 olduğunu söylediler.

Veliler, “Bakanlık tüm çocukların okulda kalmasını istiyor. Bu kadar çocuk nerde ve ne yiyecek.?  AB projesi kapsamında düzenlenmiş olan fizik laboratuvarında deneyler yerine diğer dersler yapılıyor. Okula öğretmen gelmediğinde bu okulda adeta sevinilmektedir. Çünkü okuldaki diğer öğretmenlere boş sınıf çıkmaktadır. Prefabrik sınıfların yapılması sorunumuzu çözmemiştir. Okuldan ayrılmak isteyen öğrencilerimiz var. Kısacası özel derslerle sınavlarla kazandırdığımız çocuklarımızın her geçen gün eğitim hakları gasp ediliyor” ifadelerini kullandı.

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