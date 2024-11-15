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İskele'de yaya geçidinde yayaya çarptı!

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İskele'de yaya geçidinde yayaya çarptı!
İskele'de yaya geçidinde yayaya çarptı!

14 Kasım 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 13-14 kilometreleri arasında trafik kazası meydana geldi. Mustafa Emre Bulut (E-20) yönetimindeki UP 148 plakalı salon araç, Gazimağusa istikametine doğru seyir halindeyken, Funda Garden önlerinde dikkatsizlik sonucu yaya geçidini kullanan Adelia Bairkenova’ya (K-15) çarptı.

Hafif Yaralanma ve Tedavi

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Adelia Bairkenova, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tedavisinin ardından taburcu edilen genç yayanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri yayalara karşı daha dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı.

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