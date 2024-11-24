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İskele’nin 11. kardeş şehri Mersin Yenişehir Belediyesi oldu

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İskele Belediyesi’nin, 11. kardeş şehri Mersin Yenişehir Belediyesi oldu.
İskele’nin 11. kardeş şehri Mersin Yenişehir Belediyesi oldu

İskele Belediyesi’nin, 11. kardeş şehri Mersin Yenişehir Belediyesi oldu.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi ile Mersin Yenişehir Belediyesi arasında dün kardeş şehir protokolü imzalandı.

 İskele Belediyesi’nde gerçekleşen törenle imzaların atıldığı protokole göre, iki belediye arasındaki ilişkiler arttırılacak, bağ güçlendirilecek ve diyalog geliştirilerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacak.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile protokole imza koyan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, törende yaptığı konuşmada dostluğun uzun zaman önce başladığını belirterek, Mersin Yenişehir Belediyesi ile İskele Belediyesi’nin dostluğunun, kardeşliğinin ve birlikteliğinin daim olmasını diledi.

-Sadıkoğlu

Sadıkoğlu, protokol öncesinde başlayan kardeşliğin protokolle birlikte daha da güçleneceğine vurgu yaptı, “İskele Belediyesi ile Mersin Yenişehir Belediyesi’ni bugünden itibaren kardeş kent ilan ediyoruz” dedi.

Sadıkoğlu, kardeşliğin her iki şehre hayırlı olmasını temenni etti.

 -Özyiğit

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de, var olan dostluğun ve iş birliğinin artarak devam edeceğine de inanç belirtti, kardeş kent protokolünün her iki kentte yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

İmza töreninde; İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in yanı sıra, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Orun, Mürsel Altuntaş, Seymen Yılmaz ve Kubilay Aşık, İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, Mezitli Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Yılmaz, Mersin Yenişehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuzhan Karayiğit ile ülkede temaslarda bulunan TURAB (Türk-Arap ve Avrupa Birliği Ülkeleri İş İnsanları Derneği) Genel Başkanı Fahri Kuş, TURAB Genel Başkan Yardımcısı Dr. M. Gültekin Uğur, TURAB Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Kılıç hazır bulundu.

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