İskele'ye "Askeri Deniz Üssü" kuruluyor!

CTP Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, iddiaların gerçeklik payını Başbakanlık ve Turizm ve Çevre Bakanlığı’na sordu

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan CTP Mağusa Milletvekili Akansoy’un sorusuna cevaben yapılan yazılı açıklamada; “İskele Boğazı’nda eski liman yanında askeri üs kurulması ve/veya askeri üsse mühimmat deposu kurulması yönünde herhangi bir karar ve/veya izinlendirme Bakanlığımız bilgisinde değildir” ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan, Akansoy’un sorusuna cevaben KKTC Başbakanlığı’na gönderilen yazılı açıklamada; mevcut projede yeni karargah binası ve tesislerinin yapılması planlanmaktadır. Gerekli izin ve onaylar alınmıştır” denildi. “Karargahta mühimmat deposu olacak mı?” sorusuna ise “Mevcut projede mühimmat deposu planlanmamıştır” yanıtı verildi

İskele Boğazı’nda, turizm yatırımlarının olduğu, denize ve anayola sıfır sınırı olan ve Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda yeşil alan olarak öngörülen arazide askeri üs kurulacağı iddiası gerçek oldu.

TSK, İskele Boğazı’nda, geçmişte harnup ticaretinde kullanılan eski limanın yanındaki, turizm yatırımlarının yoğunluklu olduğu bölgede, askeri üs kurmak için gerekli izinleri aldı.

Turizm bölgesine, fotoğraf çekmenin bile yasak olduğu askeri üs kurulacak ancak, projede bir mühimmat deposu planı bulunmuyor.