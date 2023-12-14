  • BIST 7529.31
  • Altın 1899.011
  • Dolar 29.0246
  • Euro 31.7299
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut, Gazze'de ateşkes olmayacak

İspanya Başbakanı Sanchez, AB'den İsrail'e karşı ses çıkarmasını istedi

» »
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Strasburg'daki Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nden (AB) İsrail'e karşı ses çıkarmasını ve "yeter" demesini istedi.
İspanya Başbakanı Sanchez, AB'den İsrail'e karşı ses çıkarmasını istedi

Sanchez, İspanya'nın AB dönem başkanlığını aralık sonunda tamamlayacak olmasından dolayı AP Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

İspanya Başbakanı, AP parlamenterlerine "İsrail ve Filistin'de olup bitenleri açıkça konuşmanın zamanı geldi." diyerek, "Sessizliği bırakın ve İsrail ve Filistin’de olup bitenler konusunda aynı netlik ve birlik ile konuşun" çağrısında bulundu.

Sanchez, "Tutarlı ve ilgili bir jeopolitik aktör olarak dünyanın bize saygı duymasını istiyorsak, vatandaşlarımızın eylemlerimizden gurur duymasını ve Avrupa değerlerinin sadece kelimelerden ibaret olmadığını görmesini istiyorsak, yüksek sesle, açıkça ve tek ses olarak konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını kınadığını ve rehinelerin hemen serbest bırakılması gerektiğini bir kez daha vurguladığını kaydeden Sanchez, şöyle devam etti:

"Orta Doğu genelinde terörle mücadeleye destek vermeliyiz. İsrail'in kendini savunma ve var olma hakkını tanımalıyız ancak aynı inançla, aynı değerlerle Gazze'de binlerce çocuğun da aralarında bulunduğu masum sivillerin ölümüne yeter demeliyiz. Bombalamalar derhal durmalı. İnsani yardım acilen ve yeterli miktarda ulaşmalı."

Avrupa'nın, İsrail-Filistin meselesinde kesin ve kapsamlı bir çözüm arayışına aktif olarak katkıda bulunması, bununla özellikle Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İnsancıl Hukuka uyulmasını talep etmesi gerektiğini dile getiren Sanchez, "Güvenilir, ciddi bir barış perspektifi sağlamak, İsrail Devleti'nin yanında barış ve güvenlik içinde bir arada var olan Filistin Devleti'nin varlığını tanımaktan geçer" dedi.

Sanchez'den aşırı sağa sert eleştiri

Öte yandan, Sanchez'in konuşmasına aşırı sağa yönelik yaptığı sert eleştiriler de damga vurdu.

İspanya iç siyasetinde ana gündem maddesi olan, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere af getirilmesine ilişkin yasa tasarısına atıfta bulunarak İspanyol hükümetini eleştiren, AP'deki sağ partileri temsil eden Avrupa Halk Partisi (EPP) Grubu Başkanı Manfred Weber'e cevap veren Sanchez, aşırı sağı hedef aldı.

İspanya'daki Halk Partisi'nin (PP) üyesi olduğu EPP'nin Başkanı olan Weber, Sanchez'i "5 yıldır karşı çıktığı affı şimdi savunmak ve Avrupa'yı bölmeye çalışmakla" suçlayarak, İspanya'daki af yasa tartışmaları özelinde AP içinde bir araştırma komisyonu kurulmasını isteyeceklerini savundu.

Sanchez ise PP'nin İspanya'da bazı özerk ve yerel yönetimlerde aşırı sağcı Vox partisi ile iş birliği yaptığını hatırlatarak, "Gerçek tehdit aşırı sağın ilerlemesi ve geleneksel sağın onlarla anlaşmalar yapmasıdır. Sayın Weber, bu ikili Avrupa projesini zayıflatmaktadır" şeklinde konuştu.

Weber'e "(Adolf Hitler'in lideri olduğu) Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin liderlerinin isimlerini Berlin sokaklarına ve meydanlarına geri mi getireceksiniz?" diye soran Sanchez, şunları kaydetti:

"Sayın Weber, İspanya'da PP'nin müttefikleri kim biliyor musunuz? Vox'un gerçekte neyi temsil ettiğini ve savunduğunu biliyor musunuz? Bay Weber, eğer gerçekten yardım etmek istiyorsanız size tavsiyem öncelikle ülkemizi tanımanız ve kendinizi İspanyol PP'sinden, meslektaşlarınızın size ilettiği asılsız açıklamaları tekrarlamakla sınırlamamanızdır. Sizi rakibinizi şaşırmamaya davet ediyorum. Bu hata geçmişte Avrupa sağında zaten yapılmıştı ve Avrupa bunun bedelini çok ağır ödedi."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İrlanda cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu: Kazanırsam başbakanla dövüşeceğim!08 Aralık 2023 Cuma 19:37
  • UCM Başsavcısı Han: Gazze'ye yardım ulaştırılmasını engellemek savaş suçu olarak değerlendirilebilir07 Aralık 2023 Perşembe 11:04
  • Kıbrıslı Türkler, AP seçmen kütüklerine otomatik kayıt olacaklar06 Aralık 2023 Çarşamba 11:18
  • İspanya Başbakanı: İsrail ile yaşadığımız krizden değil Gazze'deki ölümlerden endişe duyuyoruz04 Aralık 2023 Pazartesi 18:07
  • Azerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak03 Aralık 2023 Pazar 19:01
  • Dünyanın en huzurlu ülkeleri açıklandı... İşte o ülkeler...02 Aralık 2023 Cumartesi 18:32
  • Dünyanın en pahalı şehirleri Singapur ve Zürih30 Kasım 2023 Perşembe 20:46
  • Fransa'da hükümet üyeleri Telegram, WhatsApp ve Signal uygulamaları kullanmayacak30 Kasım 2023 Perşembe 18:04
  • Avrupa Adalet Divanı: AB'de kamu kurumları başörtüsü yasağı uygulayabilir29 Kasım 2023 Çarşamba 20:50
  • Yunan Bakan: Türkiye ile bizi birleştiren şeylere odaklanmaya karar verdik29 Kasım 2023 Çarşamba 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti