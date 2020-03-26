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İspanya'da Koronavirüsten Dolayı İlan Edilen Olağanüstü Hal 11 Nisan'a Kadar Uzatıldı

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İspanya'da Koronavirüsten Dolayı İlan Edilen Olağanüstü Hal 11 Nisan'a Kadar Uzatıldı
İspanya'da Koronavirüsten Dolayı İlan Edilen Olağanüstü Hal 11 Nisan'a Kadar Uzatıldı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen ve 29 Mart'ta sona erecek olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma kararına ilişkin Mecliste oylama yapıldı. Meclisteki 350 milletvekilinden sadece 44'ü genel kurul salonuna gelirken, diğer milletvekilleri dijital sistemle evlerinden oy kullandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Mart akşamı yürürlüğe giren ve 29 Mart'ta sona erecek 15 günlük ilk olağanüstü hal kararı, bu kez meclisin onayıyla iki hafta daha uzatılmış oldu.

Gece yarısı saat 01.58'e (TSİ 03.58) kadar süren oturum sonunda, olağanüstü halin uzatılması 321 evet ve 28 çekimser oyla (1 milletvekili oylamaya katılmadı) kabul edildi.

Olağanüstü hal gereği ülke genelinde sadece hastaneler, eczaneler ve marketler açık tutulurken, metro, otobüs, tren ve uçak seferleri azaltıldı.

Polis ve asker, sadece iş yerinden belge alan vatandaşların dolaşımına izin verirken, olağanüstü hali ihlal edenlere para ceza veriliyor.

Başbakan Pedro Sanchez, mecliste yaptığı konuşmada, siyasi partilerin koronavirüse karşı verilen mücadelede birlik olması gerektiğini belirterek, "Daha karanlık günler yaşayacağız ama çıkışın nerede olduğunu biliyoruz." dedi.

Sanchez, muhalefetteki bazı siyasi partilerden gelen, Kovid-19 ile mücadelede "ülkedeki tüm işleri durdurun ve serbest dolaşımı tamamen yasaklayın" önerisini reddetti.

Mecliste yapılan konuşmalarda, olağanüstü halin 11 Nisan sonrasında bir kez daha uzatılabileceğinin de sinyalleri verildi.   

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska ise 11 Nisan'dan itibaren olağanüstü halden dolayı alınan bazı önlemleri kaldırmayı umduklarını söyledi.

Meclis ayrıca tarım ve gıda sektöründe ve ekonomide acil yardımları öngören Bakanlar Kurulu kararnamelerini de onayladı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI CALVO'DA DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan solunum enfeksiyonu sebebiyle üç gün önce hastaneye kaldırılan Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kabinede geçen haftalarda koronavirüs tespit edilen Eşitlik Bakanı İrene Montero ve Kamu Yönetimi ve Bölgesel Politika Bakanı Carolina Darias'ın ise iyileştiği ancak karantinada olmaya devam ettikleri bildirildi.

İtalya'nın ardından dünyada Kovid-19 hastalarında en fazla ölümün olduğu İspanya'da son verilere göre 3 bin 647 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 49 bin 515 oldu.

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